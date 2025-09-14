VIDEO: el golazo olímpico de Ángel Di María para empatar el partido

El atacante campeón del mundo sacó a relucir su pegada y empató el partido con un corner olímpico.

Rosario Central protagoniza uno de los partidos de la fecha 8 ante Boca en el marco del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol. Un partido especial por el encuentro de los campeones del mundo Ángel Di María y Leandro Paredes, y uno de ellos se encargó de dejar su sello con un golazo.

Tras el 1-0 de Rodrigo Battaglia, “Fideo” se encargó de marcar el empate pero no de cualquier manera: con un golazo olímpico.

Como ya había hecho en el Benfica, el rosarino le dio con mucha rosca el tiro de esquina, y la pelota se le metió a Leandro Brey.