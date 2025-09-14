En el cruce de campeones del mundo: Rosario Central y Boca Juniors repartieron puntos

El "Canalla" y el "Xeneize" igualaron 1-1 en el Gigante de Arroyito por la fecha 8.

Rosario Central y Boca Juniors igualaron 1-1 por la fecha 8 del Torneo Clausura en el Gigante de Arroyito en un encuentro tenso y peleado por ambos equipos.

La primera jugada de peligro del encuetro llegó a los 11 minutos en los pies de Malcorra disparó, pero se encontró con la gran respuesta de Brey para evitar el gol.

Nueve minutos más tarde, Rodrigo Battaglia conectó de cabeza y abrió el marcador para el "Xeneize" luego de una buena jugada personal de Aguirre por la derecha en la que desbordó, tiró el centro y aperecía el número seis para vencer con un gran cabezazo a Fatura Brown.

Pero la alegría le duró tan solo cuatro minutos a los dirigidos por Ángel Russo ya que Ángel Di María sacó su pegada a relucir y con un gol olímpico puso el 1-1.

A los 26, Brey volvió a salvar a Boca. El arquero intervino para evitar el segundo tanto de Rosario Central por parte de Santiago López luego de una buena jugada personal de Sandez por el sector izquierdo, en el que el lateral tiró un centro al segundo palo, Veliz cabeceó, la pelota pegó en el travesaño y le quedó el rebote al ex Independiente que no pudo en el mano a mano ante Brey.

La última del primer tiempo fue para la visita, Boca tuvo el segundo pero Broun tapó un disparo a quemarropa de Merentiel. Tras una jugada colectiva por el sector derecho, Barinaga tiró el pase al medio y el uruguayo se la llevó puesta pero el experimentado arquero del "Canalla" respondió para evitar el 2-1.

Al regresar de los vestuarios, la segunda parte fue más trabada y peleada que jugada y esto ocasionó que haya muchas menos jugadas de gol en comparaci{on con los primeros 45 minutos.

Recién a los 75 minutos tuvo una clara el equipo de Russo. Merentiel habilitó a Alarcón, pero este definió flojo y desviado por lo que Boca no se pudo poner arriba en el marcador nuevamente.

Sobre el final, Facundo Tello comenzó a repartir tarjetas amarillas ya que ambos equipos se dedicaron a combartir el encuentro y no generaron situaciones de gol por lo que terminó el encuentro en un 1-1 y repartieron puntos en el Gigante de Arroyito.

Con este resultado Rosario Central escaló al sexto puesto del Grupo B con 11 unidades; mientras que Boca Juniors llegó a las 13 unidades y se ubica en el tercer puesto del Grupo A. Además en la tabla anual el "Xeneize" se mantiene en el segundo lugar con con 46 unidades las mismas que el "Canalla" pero por diferencia de gol el equipo de Russo estaría clasificando a la próxima Copa Libertadores.