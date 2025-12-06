Pareja amenazó a un joven con una botella para asaltarlo frente a la Municipalidad

Una pareja que el sábado por la tarde amenazó con una botella a un joven de 21 años para asaltarlo frente a la Municipalidad fue aprehendida por personal policial: el sujeto fue interceptado en la esquina de Luro e Irigoyen y la mujer minutos después cuando fue a la comisaría primera a ver como estaban las cosas.

Tras un llamado al 911 personal del Comando de Patrullas llegó a la esquina del municipio y redujo al sujeto que armado con una botella de vidrio amenazó al joven para robarle las pertenencias.

Mientras se hacían las actuaciones de rigor en la dependencia se presentó la mujer de43 años que fue reconocida por la víctima, por lo que fue aprehendida y notificada de la formación de causa ante la fiscalía de Flagrancia y la Justicia Correccional.

Imputado del delito de Tentativa de robo agravado por el uso de arma impropia y resistencia a la autoridad el sujeto fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán y en las próximas horas deberá declarar ante la fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro.

En el caso de la mujer intervino la Justicia Correccional que le otorgó la libertad bajo caución juratoria.