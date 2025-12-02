Detuvieron a cinco turistas argentinos en Miami por robar en shoppings: llevaban US$ 2.000 en artículos

Cinco turistas argentinos fueron detenidos en Miami acusados de protagonizar una serie de robos en locales del Dolphin Mall, uno de los centros comerciales más concurridos de Florida. Enfrentan cargos por “esquema organizado de fraude” y “hurto en tiendas”.

Según informaron autoridades policiales, los sospechosos —todos mayores de edad— utilizaban valijas de gran tamaño para ocultar productos y retirarse sin pagarlos. El grupo actuaba de manera coordinada: mientras uno distraía al personal, los demás cargaban la mercadería dentro del equipaje.

Las detenciones se concretaron el domingo después de que agentes de la Sweetwater Police, que estaban trabajando fuera de servicio, respondieran a múltiples denuncias por robos. Tras revisar las cámaras de seguridad, rastrearon el recorrido de los turistas y detectaron el método utilizado.

En las grabaciones se observa cómo los acusados ingresan a una tienda Burlington, seleccionan valijas y se retiran sin pasar por la caja. Luego continuaron en locales de ropa de Columbia y The North Face, donde sustrajeron distintos artículos.

El vocero policial, Álvaro Zabaleta, explicó que las capturas se dieron en el marco de la “Operación Fiestas Seguras”, un plan especial de vigilancia en centros comerciales. Dos de los sospechosos fueron interceptados en una parada de ómnibus cercana y los otros tres dentro del shopping.

En total, la policía recuperó mercadería por más de 2.000 dólares. “Son adultos que pensaron que podían venir aquí y llevarse cosas sin pagar. Tenemos tolerancia cero con la criminalidad en el Dolphin Mall”, advirtió Zabaleta.

Las autoridades de Miami continúan investigando si los detenidos integran una red dedicada al hurto y si habrían cometido otros robos en la zona.