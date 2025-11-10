Robó una bicicleta en la facultad de Medicina y lo atraparon
Sucedió el lunes por la tarde. Se le formó una causa penal y quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un hombre de 45 años que el lunes por la tarde robó una bicicleta en la facultad de Medicina fue aprehendido por personal policial tras un llamado a la Central de Emergencias 911. El imputado quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.
Los oficiales llegaron a la zona de Necochea y España donde el sujeto había roto el candado de una bicicleta con una tijera corta perno, pero al notar la presencia policial la tiró al piso e intentó escapar: fue aprehendido y trasladado a la sede de la comisaría primera con jurisdicción en la zona.
El personal secuestró la bicicleta marca Vairo color verde agua rodado 29, un celular, una mochila con varios elementos y una tijera corta perno.
Una vez labradas las actuaciones de rigor, el fiscal de Flagrancia Eduardo Layús dispuso la notificación de causa por robo y el traslado del imputado –cuyos datos personales no trascendieron- a la Unidad Penal N°44 de Batán.
