Robó una bicicleta en la facultad de Medicina y lo atraparon

Un hombre de 45 años que el lunes por la tarde robó una bicicleta en la facultad de Medicina fue aprehendido por personal policial tras un llamado a la Central de Emergencias 911. El imputado quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.

Elementos secuestrados.

Los oficiales llegaron a la zona de Necochea y España donde el sujeto había roto el candado de una bicicleta con una tijera corta perno, pero al notar la presencia policial la tiró al piso e intentó escapar: fue aprehendido y trasladado a la sede de la comisaría primera con jurisdicción en la zona.

El personal secuestró la bicicleta marca Vairo color verde agua rodado 29, un celular, una mochila con varios elementos y una tijera corta perno.

Tiene 45 años.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, el fiscal de Flagrancia Eduardo Layús dispuso la notificación de causa por robo y el traslado del imputado –cuyos datos personales no trascendieron- a la Unidad Penal N°44 de Batán.