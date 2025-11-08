Caen dos adolescentes de 15 y 16 años que robaron una moto tras una intensa persecución

Dos adolescentes de 15 y 16 años que circulaban a bordo de una moto con el tambor de ignición forzado y que estaban merodeando otros rodados estacionados en el macrocentro fueron aprehendidos tras una persecución que terminó en inmediaciones de la estación ferroautomotora.

Fue personal de la comisaría primera el que vio a los sujetos en la zona de 3 de Febrero y Mitre abordar una moto Honda Wave sin dominio colocado y darse a la fuga.

En 9 de Julio y Neuquén aprehendieron a uno de los ocupantes mientras que el segundo fue interceptado en 3 de Febrero y Don Bosco.

Ambos fueron notificados de la formación de una causa por robo agravado por ser un vehículo dejado en la vía pública.

Desde el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil dispusieron el alojamiento de ambos en el Centro Especializado de Aprehensión (CEA) de Batán.