SUPLEMENTOS
INSTITUCIONAL

Robo

Caen dos adolescentes de 15 y 16 años que robaron una moto tras una intensa persecución

Los atraparon tras una persecución en inmediaciones de la estación ferroautomotora. 

Caen dos adolescentes de 15 y 16 años que robaron una moto

8 de Noviembre de 2025 11:47

Por Redacción 0223

PARA 0223

Dos adolescentes de 15 y 16 años que circulaban a bordo de una moto con el tambor de ignición forzado y que estaban merodeando otros rodados estacionados en el macrocentro fueron aprehendidos tras una persecución que terminó en inmediaciones de la estación ferroautomotora.

Fue personal de la comisaría primera el que vio a los sujetos en la zona de 3 de Febrero y Mitre abordar una moto Honda Wave sin dominio colocado y darse a la fuga.

En 9 de Julio y Neuquén aprehendieron a uno de los ocupantes mientras que el segundo fue interceptado en 3 de Febrero y Don Bosco.

Ambos fueron notificados de la formación de una causa por robo agravado por ser un vehículo dejado en la vía pública.

Desde el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil dispusieron el alojamiento de ambos en el Centro Especializado de Aprehensión (CEA) de Batán.

Leé también

Temas

Lo más

leído

Te puede interesar