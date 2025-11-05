“Motochorros” le quisieron robar la bicicleta y le dispararon en la pierna

Uno de los dos acusados de balear a un adolescente para robarle la bicicleta fue aprehendido tras la realización de un allanamiento que llevó adelante personal policial este miércoles en el barrio Libertad. Quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán y en las próximas horas va a declarar en Tribunales.

El lunes pasado un joven de 18 años que se dirigía en bicicleta a hacer unas compras fue interceptado por dos sujetos en moto en inmediaciones de las calles Brandsen y Ecuador. Al intentar robarle el rodado se produjo un forcejeo y uno de ellos le disparó en la pierna izquierda antes de darse a la fuga sin lograr su cometido.

Tiene 21 años.

El herido fue trasladado en un auto particular al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) y si bien no se le dio aviso al 911, personal de la comisaría sexta inició las actuaciones de oficio por robo agravado por el uso de arma de fuego que fueron derivadas a la Unidad Funcional de Instrucción N°4 a cargo de Constanza Mandagarán.

Este miércoles, tras el aval del Juzgado de Garantías N°5, personal de esa dependencia con el apoyo del Gabinete Técnico Operativo de Estación Camet, grupo GAD y el Escuadrón de Caballería allanó una vivienda en inmediaciones de las calles French y Colombia donde aprehendieron a un joven de 21 años investigado por el hecho.

Las actuaciones las hizo personal de la comisaría sexta.

En el lugar secuestraron una pistola Taurus G3 con dos cargadores de 17 municiones completos y un cargador de 15 municiones completo, cinco celulares de distintas marcas y modeles y vainas servidas calibre nueve milímetros.

Además de la causa original por la que fue detenido también se le formó otra en la fiscalía de estupefacientes tras el hallazgo de cinco frascos con flores de marihuana.