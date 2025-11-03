La impunidad a la vista del barrio: así atacan para robar bicicletas

Un nuevo video de la inseguridad salió a la luz, a metros de la heladería que sufrió un millonario robo. El pasado miércoles el barrio sufrió otro hecho lamentable. "Me lo pasó una vecina pensando que era mi hijo", le dijo Vero a 0223. El temor y el alerta hace que todos piensen que un familiar puede ser la víctima.

En este caso, el robo ocurrió en Tres Arroyos entre Bolívar y Colón. Según reportaron los vecinos del barrio San Cayetano, los hechos de inseguridad se repiten día a día y, siempre, tiene a los trabajadores como víctima.

Se ve en el video la ferocidad del ataque: los dos ladrones van corriendo hacia su objetivo, interceptan en el medio de la calle al joven que venía en bicicleta y lo sorprenden. Uno le saca el rodado. El otro, lo arrastra con violencia por el piso.

La preocupación crece en el barrio ya que no ven soluciones al tema. Los delincuentes, según comprueban las imágenes, manejan una impunidad que asusta y multiplican su accionar en diferentes cuadras del San Cayetano, pese a las cámaras de seguridad y las alarmas vecinales.