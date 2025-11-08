"Le robaron la moto y tenían un arma": les gatillaron tres veces y se fueron con la moto

Un nuevo hecho de extrema violencia sacudió a Fernández Oro, en la provincia de Neuquén, el último viernes por la tarde. Un joven que se encontraba con su pareja en una plaza del barrio Parque fue abordado por dos delincuentes armados que, sin mediar palabra, intentaron robarle la motocicleta. En medio del forcejeo, uno de ellos gatilló el arma al menos tres veces, pero ninguna bala salió disparada.

Según información brindada por medios locales, el ataque ocurrió alrededor de las 19 horas, cuando la víctima se encontraba en la plaza del sector, a bordo de su moto Honda Tornado color rojo y blanco. Los agresores se movilizaban en una motocicleta negra, con dos ocupantes. Uno de ellos descendió del vehículo, exhibió un arma de fuego y le exigió que entregara la moto, amenazando con disparar.

El relato da cuenta que fueron tres las veces que gatilló el delincuente contra el joven, una cuando sacó la moto y dos más cuando se estaba yendo. El asaltante, logró encender la moto y escapó junto a su cómplice.

Minutos después del violento hecho, comenzaron a circular videos en redes sociales que captaron el momento del robo y la posterior huida de los delincuentes. Las imágenes generaron indignación entre los vecinos, quienes incluso comenzaron a identificar a los presuntos autores del ataque.

Varios testimonios coinciden en señalar que uno de los implicados es conocido en el ámbito delictivo local. En distintos grupos comunitarios de la ciudad se multiplicaron los mensajes exigiendo mayor presencia policial y patrullaje en zonas donde, según los residentes, los robos se han vuelto cada vez más frecuentes.

Mientras la víctima radicaba la denuncia en la comisaría local, su padre recibió un llamado anónimo que resultó clave. Una voz desconocida le indicó que la motocicleta robada había sido abandonada en la zona del kartódromo, sobre las bardas.

De inmediato, el joven y personal policial se dirigieron al lugar y lograron recuperar el rodado, que se encontraba en buenas condiciones, aunque sin la patente. Hasta el momento, se desconoce quién realizó el llamado y si los autores del hecho fueron finalmente identificados.

La causa fue caratulada como “robo calificado”, y quedó a cargo de la fiscalía de turno. Fuentes cercanas a la investigación confirmaron que se están analizando las grabaciones y los registros de cámaras de seguridad cercanas para dar con los responsables.