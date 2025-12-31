Video: dejaban la comida para despedir el año y les robaron el auto

Sin escrúpulos, pero todavía peor cuando los delincuentes logran su cometido sin importarles nada. En este caso, una familia recordará cada cierre de año lo que les sucedió un 29 de diciembre al ingresar a su hogar para celebrar el tramo final del 2025.

Cuando llegaron con el auto, mientras guardaba el vehículo el conductor, tres personas bajaron con sus bandejas y la comida lista para la reunión. Sin embargo, ese preciso momento lo aprovecharon dos motochorros que estaban agazapados, esperaron y atacaron. Uno se subió al auto y se fugaron con el rodado.

Es casi escalofriante el video. En las imágenes, se ve como dos mujeres continúan su paso hacia el living de la casa como si nada ocurriera. Por una amenaza de los ladrones o por el shock que paraliza en tamaña situación.

El hecho ocurrió en la zona de Constitución este lunes por la noche, minutos antes de las 21, y un caso similar se registró en el inmediaciones del José María Minella.