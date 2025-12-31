Video: un lobo marino enojado “echaba” del mar a la gente en una playa de Mar del Plata

Secuencia: el lobo marino quiso atacar a una bañista en una playa del norte de Mar del Plata. Captura video.

La presencia para nada amistosa de un lobo marino alteró la tranquilidad de cientos de bañistas que este 31 de diciembre disfrutaban de un día de playa ideal en la zona norte de Mar del Plata.

María, una lectora de 0223 envió un video donde se observa como el enorme animal acechó en forma temeraria a una mujer que se encontraba en el mar, en la playa Bahía Bonita.

En las imágenes se escucha el grito desesperado de la mujer que a pesar de apurarse para salir del mar, no logra evitar que el lobo marino, que realiza unos fuertes gruñidos-parecido a un ladrido- la alcance y esté a centímetros de tocarla.

Inmediatamente un hombre trató de espantar al pesado mamífero mientras los guardavidas pusieron en resguardo a los bañistas, que durante unos minutos no pudieron ingresar al agua.

Según testigos, el lobo marino se quedó merodeando la zona y luego se pasó a la playa vecina y se puso a dormir una siesta sobre la arena caliente.

Qué hay que hacer si ves a un elefante marino en la playa

Los especialistas siempre recomiendan en estos casos, mantener distancia, no acercarse ni permitir que otros lo hagan (incluyendo mascotas). Asimismo, no hay que intentar devolverlo al agua y evitar ruidos fuertes, ya que están descansando, mudando pelo o recuperándose, y necesitan su espacio. También se recomienda llamar a Prefectura Naval Argentina, al número telefónico 106.