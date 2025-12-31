“Algunos se llevan lo que no les corresponde”: un reconocido café frente al mar sufrió 2 robos en una misma noche
El robo fue captado por las cámaras de seguridad en el interior y exterior del local. El delincuente ingresó varias veces ante la vista de transeúntes que pasaban por el lugar.
Un local gastronómico ubicado frente al mar, frente al complejo de Punta Mogotes sufrió dos robos en una misma noche y a través de las redes sociales emitieron un comunicado a su clientela.
El hecho fue captado por las cámaras de seguridad en el interior y exterior de una sucursal del café Adorado, durante la madrugada y la mañana del 30 de diciembre: una primera secuencia fue a las 2.44 horas y muestra a un delincuente encapuchado alumbrando y llevándose distintos elementos de la caja registradora y otros espacios del local.
A las 5.50, ya con la luz del día, la cámara vuelve a registrar aparentemente al mismo sujeto, robándose un monitor y otros elementos tecnológicos. Asimismo, las imágenes muestran cómo ingresa como si fuera su casa, a la vista del barrendero y otras personas que pasan por el sector costero.
Desde la cuenta oficial de Instagram del local, expresaron su fastidio y con cierta ironía, comentaron el hecho de inseguridad. “Sí entre ayer y hoy nos viniste a visitar te agradecemos la buena onda anduvimos un poco alborotados. Es que .... algunos trabajan de madrugada y se llevan lo que no les corresponde. Nueve robos en 3 años…! Y el tercer robo del año! Igualmente dándolo todo siempre, ya estamos muy operativos esperando esas visitas de las buenas”, comentaron.
