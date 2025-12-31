“Algunos se llevan lo que no les corresponde”: un reconocido café frente al mar sufrió 2 robos en una misma noche

Un local gastronómico ubicado frente al mar, frente al complejo de Punta Mogotes sufrió dos robos en una misma noche y a través de las redes sociales emitieron un comunicado a su clientela.

El hecho fue captado por las cámaras de seguridad en el interior y exterior de una sucursal del café Adorado, durante la madrugada y la mañana del 30 de diciembre: una primera secuencia fue a las 2.44 horas y muestra a un delincuente encapuchado alumbrando y llevándose distintos elementos de la caja registradora y otros espacios del local.

A las 5.50, ya con la luz del día, la cámara vuelve a registrar aparentemente al mismo sujeto, robándose un monitor y otros elementos tecnológicos. Asimismo, las imágenes muestran cómo ingresa como si fuera su casa, a la vista del barrendero y otras personas que pasan por el sector costero.

Desde la cuenta oficial de Instagram del local, expresaron su fastidio y con cierta ironía, comentaron el hecho de inseguridad. “Sí entre ayer y hoy nos viniste a visitar te agradecemos la buena onda anduvimos un poco alborotados. Es que .... algunos trabajan de madrugada y se llevan lo que no les corresponde. Nueve robos en 3 años…! Y el tercer robo del año! Igualmente dándolo todo siempre, ya estamos muy operativos esperando esas visitas de las buenas”, comentaron.