Chocó contra un deck, lo destrozó y se fugó: buscan al conductor

Un conductor es buscado intensamente luego de haber chocado y destrozado el deck de un local gastronómico y abandonado el lugar sin hacerse cargo.

El hecho ocurrió el pasado viernes a la madrugada en Bernardo de Irigoyen al 3900, a metros del Cementerio de la Loma, cuando pasadas las 2.30 un automovilista que venía circulando en sentido sur hacia Almafuerte colisionó de lleno contra la estructura.

La situación fue advertida por los dueños del comercio que no creyeron lo que veían: el conductor no intentó en ningún momento esquivar el deck, casi como si nunca lo hubiera visto.

Sin embargo, lejos de hacerse cargo de la situación, la persona circuló marcha atrás (pasando por encima de los pilotes y las rejas rotas) y esquivó las roturas para irse rápidamente y abandonar el lugar.

"Nos lo destruyó casi por completo y se fue del lugar sin dejar un dato, estamos tratando de dar por con él para que pueda pasarnos el seguro al menos", contó a 0223 Maira, responsable del establecimiento.

Gracias a las cámaras lograron ver que se trata de un Renault Clío color gris pero aún no pudieron reconocer la patente. Si bien trabajan con personal del Centro de Operaciones y Monitoreo, buscan testigos y personas que puedan aportar datos sobre el responsable para que se haga cargo.