Cayó un líder narco brasileño mientras tomaba sol en la playa

La Policía Militar de Brasil detuvo este lunes a Daniel Rodrigues dos Santos, conocido como Bozo, uno de los jefes de la organización criminal Comando Vermelho. El arresto se dio mientras tomaba sol en una de las playas de Río de Janeiro junto a otros dos sujetos.

Bozo fue detenido en la playa de Sao Conrado, en la zona sur de la ciudad, al lado de Leblon —una de las playas más pacíficas y sofisticadas de Brasil—. Según muestran las imágenes difundidas por la Policía, el jefe narco estaba descansaba en una reposera. Fue entonces que llegaron dos oficiales vestidos de civiles, más precisamente con ropa de playa, y luego de sumaron un grupo de uniformados para aprehenderlo.

Según informó O Globo, Bozo se ocultaba en la zona de la favela Rocinha y se encontraba prófugo de la Justicia de Goiás, en Brasil. Está identificado como uno de los líderes de la facción Comando Vermelho que opera en el municipio de Aparecida de Goiânia, precisamente en la región de la que había escapado.