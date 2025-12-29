Misterio por una mancha marrón en el mar: denuncian que un barco volcó residuos delante de los bañistas

Una mancha marrón de importantes dimensiones apareció este lunes por la tarde en las playas del sur de Mar del Plata y encendió las alarmas por un posible episodio de contaminación a días del inicio de la temporada alta de verano.

Según pudo saber 0223, el episodio se registró esta tarde en alrededores de Punta Cantera, entre Punta Mogotes y Waikiki, a escasos metros del Faro. Desde la orilla, la mancha pudo verse avanzar y desdibujar la habitual transparencia del agua en ese sector costero.

“Un barco volcó residuos y dejó una mancha marrón en el agua. Fue antes de entrar al puerto. La gente se sigue bañando y todos comentan que hay olor a gasoil”, relató un guardavidas de la zona, visiblemente preocupado por las posibles consecuencias sanitarias. “Son un desastre. No pueden vaciar esto en el agua antes de entrar al puerto”, agregó.

Quienes se encontraban en la zona indicaron que había olor a gasoil.

La aparición de la mancha no solo generó alerta entre quienes trabajan en la costa, sino que también malestar entre quienes habían elegido esa playa para pasar la tarde. Algunos veraneantes decidieron salir del agua al notar la presencia del líquido espeso y su fuerte olor, mientras que otros permanecieron sin conocer con exactitud el origen de la sustancia.

Guardavidas y surfistas de la zona lamentaron que episodios como este se repitan especialmente en el período estival, cuando la ciudad recibe a miles de turistas y se exigen mayores controles ambientales.

"No pueden vaciar esto en el agua antes de entrar al puerto”, denunciaron en diálogo con 0223.

Por el momento, no hubo confirmación oficial sobre el tipo de sustancia volcada al mar ni sobre la posible intervención de organismos ambientales.

La situación deja una postal preocupante en un área donde, además del uso recreativo, se desarrollan actividades deportivas y se concentra gran parte del turismo que visita Mar del Plata durante el verano.