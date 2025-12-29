Video: llegó a la playa, se encontró con un polémico vallado en un balneario del sur y las redes estallaron

La imagen lo dice todo: sube la marea y no queda playa ante el avance del privado sobre las playas de Mar del Plata. Imagen captura video.

Llega el verano y una de las polémicas que siempre surgen es el malestar de la gente ante el poco espacio de playas públicas que encuentran en algunos sectores de la costa de Mar del Plata.

Un usuario a través de un video difundido en Instagram expresó su furia luego que llegara a la playa y descubriera que no podía instalarse allí debido a que un vallado lo impedía. “Vengo a disfrutar de este paraíso y me encuentro con esta soga que puso el balneario privado Guillermo en Faro Norte, ocupando el espacio público de manera obscena. Se ve claramente que el mar hace unas horas estuvo ahí arriba en la pleamar y que cuando la marea sube, que el vecino se arregle…Es el monumento a la avaricia”, expresó.

Instantes después, se preguntó: "¿Ustedes qué opinan de esto?”, mientras el video mostraba cómo la gente caminaba sobre la arena mojada, bordeando las sogas que instaló el balneario privado.

Los usuarios de la cuenta Caminando el Sur MDP mostraron su fastidio ante la situación. Algunos proponían un nueva jornada de "sombrilladas" para manifestar el enojo mientras que otros de manera tajante sugerían sacar los palotes y eliminar el vallado.

Días atrás la escena se repitió en Playa Grande, cuando producto de la habitual pleamar, el avance del agua dejó muy poco espacio para miles de bañistas. A pesar de la polémica, pasan los años y tanto en la zona norte como sur de "La Feliz", este tipo de situaciones se repite.