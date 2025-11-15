Tremendo accidente: la atropelló un camión y le amputaron las piernas

Una mujer de 43 años sufrió gravísimas lesiones luego de ser embestida por un camión en la ciudad de San Francisco, en Córdoba, y debió ser sometida a la amputación de ambas piernas tras el impacto.

El hecho ocurrió durante la noche del viernes en la intersección de avenida Maipú y México, donde un camión Mercedes Benz con acoplado, conducido por un hombre de 51 años, atropelló a la víctima que intentaba cruzar la calle.

La mujer fue asistida de inmediato por un servicio de emergencias y trasladada de urgencia al Hospital J. B. Iturraspe. Allí fue intervenida quirúrgicamente. La heridas eran tan severas que los médicos tomaron la decisión de cortarles ambas piernas.

El conductor del camión, que transportaba soja, resultó ileso. En el lugar intervino Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes, mientras que el vehículo fue secuestrado.

Hasta el momento las autoridades no dieron a conocer que haya personas detenidas. La fiscalía de turno está a cargo del caso e investigan las circunstancias concretas del choque.