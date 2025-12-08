Brutal accidente en una plaza con una camioneta fuera de control: hay dos personas muertas y una herida

Dos personas fallecidas y otra herida es el saldo que dejó un brutal accidente que se registró este lunes feriado en una plaza de la vecina localidad de Miramar. La sobreviviente fue trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) de Mar del Plata en grave estado.

Fuentes oficiales consultadas por 0223 confirmaron que el siniestro se registró en la plaza Garibaldi, ubicada en calle 37 y avenida 12. Por circunstancias que son materia de investigación, una camioneta que circulaba a alta velocidad se salió de control y chocó contra un paredón de piedras.

Como consecuencia, dos personas murieron en el acto y otra resultó gravemente herida. Fue trasladada de urgencia en estado reservado al Higa Oscar Alende de Mar del Plata.

Por estas horas, los investigadores intentan determinar cuál de las víctimas conducía el rodado. Testigos aseguraron a este medio que una pareja se encontraba sentada en un banco de la plaza y habría sido arrollada por la camioneta fuera de control.

"Intentamos establecer la mecánica del siniestro. Por el momento no está determinado cuál de las personas conducía", aseguraron. En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°11 de Delitos Culposos.