Video: nadar con focas, solo en Mar del Plata

El sábado, miles de personas que buscaban aplacar el calor que reinó durante toda la jornada se volcaron a la playa y, los más valientes, que se animaron a ingresar al agua se encontraron con una postal bañista inusual: una foca que había aparecido en la orilla de Playa Varese y más tarde fue vista en el Torreón decidió volver a su colonia ubicada en la Escollera Sur esquivando a las personas que se encontraban en el agua.

La situación sorprendió a los bañistas que no dudaron en registrar todo en sus teléfonos celulares. De inmediato, las imágenes se viralizaron y hubo quienes compararon la situación con la oferta que ofrecen otras ciudades costeras que cuentan entre sus atractivos nadar con delfines.

Otras, en tanto consideraron un peligro que el animal comparta espacio con los bañistas. Ante esta situación, desde la Fundación Fauna Argentina indicaron que es recomendable no molestar al animal, mantener la calma y no intentar tocarlo ni realizar movimientos bruscos que puedan alterarlo.

Por último, indicaron que continuarán con un arduo trabajo de concientización para que la población en general y los guardavidas tengan herramientas para saber cómo actuar en este tipo de situaciones. "Es un trabajo arduo y necesitamos que llegue al mayor número de personas posible", cerraron