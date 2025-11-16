Video: la lluvia trajo una nueva ballena al puerto de Mar del Plata

Después de las lluvias de la noche y la madrugada, se pudo apreciar a una nueva ballena jorobada en el puerto de Mar del Plata. El avistamiento fue realizado pasado el mediodía de este domingo y 0223 tuvo acceso a las imágenes.

El registro fue conseguido a través de Santiago Castillo (como @adicto.al.zoom en Instagram), quien también el jueves pasado por la mañana logró filmar a un grupo de cinco orcas que pasó muy cerca de la Escollera Sur. Ese día también se vió una ballena en la zona norte de la ciudad, por Constitución.

En el caso de este mamífero, posó para turistas y locales en la misma ubicación, pero para la tribuna de enfrente, en la Escollera Norte. Y dentro de sus sorprendentes características físicas, se destaca que pueden medir entre 12 y 16 metros de largo y pesar entre 25 y 40 toneladas.

A su vez, a pesar del gran tamaño de su boca, su garganta es relativamente pequeña, lo que limita su dieta a alimentos pequeños como el krill y peces de menor porte.

En paralelo, este tipo de ballenas se puede identificar porque “las aletas pectorales son muy largas y tienen un borde rugoso y una pequeña aleta dorsal en el lomo, además de que la cola también es distintiva, porque tiene el borde en forma de sierra y las puntas muy distinguibles y puntiagudas”, según le habían comentado el investigador del Conicet, Diego Rodríguez, a este medio.