El gobierno bonaerense anunció en Castelli financiamiento para clubes y créditos productivos

Larroque a su paso por Castelli para entregar créditos a familias del distrito.

Desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires a cargo de Andrés Larroque realizaron este jueves una serie de actividades en Castelli que incluyeron la firma de un acta de intención para la realización de obras deportivas en diversos clubes del distrito y la entrega de créditos orientados a mejoras habitacionales y al fortalecimiento productivo local.

Durante la visita oficial se rubricó un acuerdo en el marco de la ley 14.449 de acceso justo al hábitat, mediante el cual la provincia otorgará un apoyo económico no reembolsable de 210 millones de pesos destinado a los clubes Círculo Democrático, Independiente de Castelli y Deportivo Castelli. El financiamiento será utilizado para la mejora de instalaciones, equipamiento deportivo e infraestructura social vinculada a la actividad comunitaria.

La reunión de los funcionarios provinciales con autoridades del municipio de Castelli.

Además, se entregaron créditos para mejoras habitacionales dirigidos a familias del distrito, como parte de los programas vigentes de la cartera provincial.

En paralelo, se anunció un crédito del fideicomiso Fuerza Solidaria por 30 millones de pesos para la cooperativa de Productores de Tambo, Granja y Consumo de Castelli (Castelmar). El aporte permitirá incorporar equipamiento, fortalecer la producción y mejorar las condiciones de trabajo en la planta local.

El intendente interino de Castelli, Sebastián Echarren, al recibir a Larroque.

La agenda oficial incluyó también una recorrida por la cooperativa láctea beneficiada, donde las autoridades evaluaron el proceso productivo y las obras que podrán ejecutarse a partir del financiamiento.

De las actividades participaron representantes del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, de Fuerza Solidaria y autoridades municipales al mando del intendente interino Sebastián Echarren.