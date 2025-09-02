Un secretario de Seguridad embistió y mató con su camión a un reconocido productor agropecuario

La localidad bonaerense de Castelli se vio sacudida este domingo por un grave accidente de tránsito ocurrido sobre la Autovía 2, en el kilómetro 168, a la altura del carril que conduce hacia la Ciudad de Buenos Aires.

El siniestro, registrado en medio de la intensa tormenta de Santa Rosa, tuvo un desenlace fatal: la víctima fue Pablo Santiago Pereyra, un productor agropecuario reconocido en la región por su trabajo con ganado bovino de la exclusiva raza canadiense Speckle Park.

El impacto no solo dejó un saldo de dolor y conmoción, sino que también causó sorpresa por un detalle: el conductor del camión involucrado en el hecho es nada menos que Marcelo Melo, actual secretario de Seguridad de Castelli, quien resultó ileso y quedó imputado por homicidio culposo.

De acuerdo con los primeros datos obtenidos por la Policía Vial y la Fiscalía de Dolores, el choque ocurrió cuando un camión Mercedes Benz 1620, conducido por Melo, ingresó desde un camino rural con el objetivo de cruzar la Autovía 2. En ese momento, la camioneta Volkswagen Amarok que manejaba Pereyra impactó violentamente contra la parte trasera del acoplado.

El golpe fue tan severo que la camioneta salió despedida hacia la banquina, para luego terminar en la cuneta. El camión, en tanto, quedó detenido de manera transversal sobre el carril central, bloqueando parcialmente la circulación.

Si bien personal policial y bomberos voluntarios de Castelli y Dolores acudieron de inmediato al lugar, nada pudieron hacer para salvar a Pereyra. La violencia del impacto fue tal que el productor agropecuario perdió la vida en el acto.

La Fiscalía de Dolores, a cargo de la investigación, dispuso la imputación del funcionario por homicidio culposo. La situación pone al secretario en una delicada posición judicial y política, ya que se trata de un funcionario clave en el área de seguridad municipal. En las próximas horas se definirá si queda sujeto a medidas cautelares adicionales mientras avanza la investigación.