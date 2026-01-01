Golpeó a la pareja, amenazó a la hija y atacó a patadas a la policía

El aviso a la Central de Emergencias 911 por una pelea en el playón de una estación de servicio en General Pirán terminó con la aprehensión de un hombre de 32 años que había golpeado a la pareja, amenazado a la hija de la mujer y que atacó al personal policial.

Efectivos de la Sub estación de Policía Comunal llegó a la estación YPF ubicada en Falucho y 25 de Mayo donde redujeron al sujeto que los quiso agredir a golpes de puño y patadas.

“La mujer de 32 años y su hija de 16, residentes en la localidad, fueron trasladadas a la sala de salud local mientras que el agresor fue llevado a la dependencia”, informaron autoridades policiales.

Una vez labradas las actuaciones de rigor la fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro ordenó la notificación de causa por resistencia a la autoridad y amenazas. El agresor, cuyos datos personales no trascendieron, quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.