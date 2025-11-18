Desde Defensa Civil consideraron que fue un "temporal inédito": atendieron 235 reclamos en tres días

Se espera que este miércoles mejoren las condiciones climáticas en Mar del Plata.

Después de tres días en los que el viento no dio respiro en Mar del Plata, desde Defensa Civil expresaron que actuaron en 235 denuncias y consideraron que el temporal fue "inédito", no únicamente por la velocidad de las ráfagas, sino por la duración de las condiciones climáticas.

Haciendo un balance de los últimos días en la ciudad, el titular del organismo, Alfredo Rodríguez, comentó que "el alerta amarillo por lluvias del sábado no fue gran cosa", al contrario del viento desde la mañana del domingo, que sí "ha generado muchas complicaciones" debido a que "fue constante e incesante" y derivó en "muchísimas actuaciones".

Uno de los vehículos destrozados por la caída de árboles, en 9 de Julio y San Juan.

En total, según informó, la línea de Defensa Civil -103- recibió 235 reclamos, lo que "es una enormidad" y "no ha dado descanso".

"Todo el recurso humano de la Municipalidad y todos los elementos que tenemos a mano fueron puestos al servicio de los vecinos", indicó, al mismo tiempo que explicó que "las complicaciones fueron algunas menores, como ramas de poco porte que estaban quebradas y después se desprendían, pero otras grandes", en su mayoría por "caídas de postes de luz o telefonía".

Subrayaron que el viento "fue constante e incesante" y derivó en "muchísimas actuaciones".

Por otro lado, Rodríguez sostuvo que "en un principio, el domingo y el lunes se vieron afectadas la zona sur y el centro, pero luego el viento ocupó a la ciudad completa", y aseguró que "el resultado final de las 235 intervenciones fueron en un gran porcentaje por árboles caídos, postes de luz y cableado".

En paralelo, destacó que "las voladuras de techo no fueron una gran complicación" y que las únicas registradas tuvieron lugar en "obras en construcción porque las chapas todavía no estaban bien sujetas". Y sin embargo, sí remarcó que algunos vehículos estacionados fueron alcanzados por árboles caídos, siendo el último a las 16 de este martes en la avenida Luro y Mariano Acosta, "que sufrió daños materiales importantes".

Las fortísimas ráfagas provocaron que un poste se derrumbara sobre una vivienda.

"Estamos a la espera de que mejoren las condiciones hacia la noche de hoy y dejar atrás este temporal inédito. Que un temporal de viento se mantenga sobre la ciudad durante tres días...realmente fue muy difícil", concluyó el líder de Defensa Civil.