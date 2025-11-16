Atención: renovaron el alerta amarillo por fuertes vientos en Mar del Plata
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora (km/h) del sector sur durante esta noche en la ciudad.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Después de un domingo en el que cesaron las lluvias y el viento se convirtió en el gran protagonista, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta amarillo durante esta noche en Mar del Plata.
De acuerdo al organismo, para las últimas horas de esta jornada se esperan ráfagas de viento de entre 60 y 70 kilómetros por hora (km/h) desde el sector sur.
En tanto a la temperatura, hoy descenderá hasta los 13° y para mañana está prevista una máxima de 25° y una mínima de 8°, aunque el viento será una constante.
Es que pronosticaron un comienzo de semana con ráfagas de hasta 60 km/h, aunque en este caso desde el sector noroeste, y el viento recién dará un respiro el miércoles.
Leé también
Ante fuertes vientos, la Municipalidad recomienda:
- Asegurá macetas y objetos sueltos de balcones y terrazas.
- No saques la basura fuera del horario permitido.
- Y ante emergencias, comunicate con Defensa Civil al 103 o con SAME al 107.
Temas
Lo más
leído