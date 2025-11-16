Atención: renovaron el alerta amarillo por fuertes vientos en Mar del Plata

El viento continuará siendo un fastidio este lunes y martes.

Después de un domingo en el que cesaron las lluvias y el viento se convirtió en el gran protagonista, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta amarillo durante esta noche en Mar del Plata.

De acuerdo al organismo, para las últimas horas de esta jornada se esperan ráfagas de viento de entre 60 y 70 kilómetros por hora (km/h) desde el sector sur.

En tanto a la temperatura, hoy descenderá hasta los 13° y para mañana está prevista una máxima de 25° y una mínima de 8°, aunque el viento será una constante.

Es que pronosticaron un comienzo de semana con ráfagas de hasta 60 km/h, aunque en este caso desde el sector noroeste, y el viento recién dará un respiro el miércoles.

Ante fuertes vientos, la Municipalidad recomienda: