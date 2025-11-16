El desastre del temporal en Mar del Plata: un árbol cayó sobre una casa y otro dañó autos estacionados

Uno de los vehículos destrozados por la caída de árboles, en 9 de Julio y San Juan.

Luego de una madrugada con lluvias y una mañana y tarde de domingo con fuertes vientos, desde Defensa Civil confirmaron que hubo más 50 denuncias a la línea 103 y que los destrozos más importantes tuvieron lugar en las últimas horas, principalmente por dos caídas de árboles que impactaron contra una vivienda y autos estacionados.

Según confirmaron desde la Municipalidad a este medio, la línea 103 recibió "alrededor de 53 denuncias de variada intensidad desde esta mañana hasta las 18", al mismo tiempo que destacaron que fue "una noche relativamente tranquila, a pesar del alerta amarilo reinante por lluvia y viento".

No obstante, consideraron que del resto del domingo no se puede "decir lo mismo", ya que se trató de un panorama más caótico, en el que además se espera que continúen las fuertes ráfagas de viento, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional.

Para esta noche esperan ráfagas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en Mar del Plata.

En total, registraron "la caída de nueve árboles, de los cuales algunos eran de gran porte y cortaron calles de vereda a vereda; seis ramas; ocho postes de luz, algunos de alumbrado y otros de telefónica; cables eléctricos y de fibra óptica; un pilar de luz; dos carteles; un árbol sobre autos estacionados en San Juan y 9 de Julio, y otro sobre una casa; y una empalizada".

"Fueron alrededor de 53 denuncias y hemos asistido en conjunto con Desarrollo Social y la unidad de poda durante el día", concluyeron.

Sin embargo, los fuertes vientos no piensan claudicar en Mar del Plata y se prevé que la situación se dificulte todavía más: el SMN emitió un nuevo alerta amarillo por fuertes ráfagas de viento del sector sur que alcanzarán hasta los 70 kilómetros por hora (km/h) durante esta noche.

Las fortísimas ráfagas provocaron que un poste se derrumbara sobre una vivienda.

Y a su vez, aunque no hay alerta, pronosticaron un lunes con ráfagas de hasta 60 km/h del noroeste, y el viento recién dará un respiro el miércoles.