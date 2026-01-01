Asumió el nuevo presidente del Foro de Seguridad: "Que cada vecino se acerque porque nunca estuvimos tan mal"

El Foro de Seguridad trabaja en conjunto con todos los vecinalistas de la ciudad. Foto de archivo 0223.

El Foro de Seguridad atraviesa cambios en las últimas semanas, luego de que asumiera el nuevo presidente de la Comisión Normalizadora, Javier Zumpano. Las modificaciones se dan en medio de un contexto complicado, con delitos y violencia que se recrudecen en la ciudad.

En diálogo con 0223, el referente vecinal de Fortunato de la Plaza realizó un duro diagnóstico sobre la situación de inseguridad que atraviesa Mar del Plata y reclamó una mayor participación vecinal para intentar revertir el escenario actual. La nueva conducción del Foro está integrada además por Juan Manuel López como vicepresidente, Alfredo Romero como secretario y Horacio Basila como prosecretario.

Se trata de una Comisión Normalizadora hasta que se realicen las elecciones.

“Las expectativas, como primera medida, son formar los foros vecinales. Cuatro personas para todo lo que es Mar del Plata, Batán y Sierra de los Padres son muy pocas”, señaló, al tiempo que remarcó que el trabajo se realiza de manera ad honorem y que resulta imposible abarcar la problemática sin mayor participación ciudadana.

En ese sentido, convocó a vecinos e instituciones a sumarse: “Queremos que cada vecino, cada institución se acerque. Cuanta más gente se sume, cada uno aportando un granito de arena desde su lugar, creo que podemos tratar de revertir esta situación tan mala que estamos viviendo”.

Foros por jurisdicción y más participación

Zumpano explicó que la idea es conformar foros vecinales por jurisdicción, con al menos tres instituciones participantes en cada uno, para fortalecer el trabajo territorial y canalizar las demandas de seguridad de cada barrio.

Al analizar el presente de la ciudad, fue contundente: “El diagnóstico es muy malo. Yo calculo que nunca estuvimos tan mal como estamos ahora”. Y apuntó directamente contra el poder político: “Gran parte de la culpa la tiene el poder político. Mar del Plata es la ciudad turística más importante de la Argentina y hace dos años que el Operativo Sol se abre para otro lado”.

El Foro de Seguridad trabaja en conjunto con todos los vecinalistas de la ciudad. Foto de archivo 0223.

Zumpano describió situaciones extremas que reflejan el nivel de violencia: “Hoy tenés rejas, alarmas, cámaras y la gente adentro, y entran igual y te roban”. Como ejemplo, relató un hecho reciente en el que delincuentes ingresaron a una vivienda, le colocaron una almohada en la boca a una mujer y la amenazaron con matar a su hija si no entregaba dinero. “Estamos realmente muy mal, muy mal estamos viviendo”, insistió.

Vínculo con las fuerzas de seguridad

En ese marco, señaló que el Foro buscará transmitir todo lo que los vecinos denuncian , aunque advirtió sobre las limitaciones actuales: “Hoy un comisario tiene la orden de no reunirse con más de cinco vecinos. Debería ser al revés: el vecino tiene que poder decir dónde venden droga, dónde roban autos”.

El nuevo presidente de la Comisión Normalizadora, Javier Zumpano. Foto de archivo 0223.

Además, alertó sobre la falta de efectivos policiales y el impacto en el sistema: “En la jurisdicción 16 sacaron 50 agentes en dos meses y no se repone personal. Eso genera un vaciamiento”. A eso se suma, explicó, el desgaste del propio policía, que termina pidiendo carpeta médica por exceso de trabajo.

Por último, remarcó la importancia de denunciar todos los hechos, incluso los menores: “Siempre decimos que llamen al 911. Es el puntito rojo que queda marcado. Si no se denuncia, después dicen que hay dos denuncias en un mes, cuando en realidad hubo 80 casos por semana”.