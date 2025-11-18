River va por un goleador en 2026: el viejo conocido que aparece como prioridad en el próximo mercado

River atraviesa un cierre de 2025 con más dudas que certezas, especialmente en una zona donde históricamente marcó diferencias: la ofensiva. Los números hablan por sí solos. El último gol de un delantero millonario lo anotó Miguel Ángel Borja el 5 de octubre, en la derrota 2-1 ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito. Desde entonces, la producción ofensiva cayó abruptamente y expuso una necesidad que será prioridad absoluta en el próximo mercado de pases.

En medio de este contexto, River ya puso sus ojos en un viejo conocido: Luciano Gondou. El delantero, que tuvo un paso por las Inferiores del club entre 2019 y 2020, volvió luego a Sarmiento, brilló en Argentinos Juniors y dio el salto a Europa para sumarse al Zenit de San Petersburgo. Su primera temporada en Rusia fue muy positiva, con 11 goles en 29 partidos, aunque su presente cambió y hoy no atraviesa el mismo nivel.

Durante esta campaña, Gondou acumuló 749 minutos en 20 partidos —entre Liga y Copa de Rusia— con un registro de dos goles y dos asistencias. Ante este escenario, el nombre del atacante llegó nuevamente a Núñez a través de Mariano Barnao, mano derecha de Marcelo Gallardo, quien lo sugirió como una alternativa concreta para reforzar el ataque de cara a 2026.

Desde el entorno del futbolista reconocen que existió un primer acercamiento informal, sin oferta formal pero con interés real. La idea sería avanzar por un préstamo, aunque todavía no hay respuesta definitiva. River no es el único equipo con la mira puesta en Gondou: el CSKA de Moscú, también de la Premier rusa, sigue de cerca su situación para sumarlo en el próximo periodo de transferencias.

Hoy por hoy, Gallardo cuenta con Sebastián Driussi y Facundo Colidio como delanteros titulares. Borja, quien fue alternativa durante buena parte del año, quedó completamente relegado y ni siquiera fue convocado en el último partido, por lo que su salida parece inminente ya que su contrato finaliza el 31 de diciembre. En paralelo, los juveniles también empujan: Agustín Ruberto, Ian Subiabre y Joaquín Freitas —debutante reciente en Primera— aparecen como opciones para el futuro inmediato.

El mercado que se viene será decisivo para el Millonario. Con la necesidad clara de recuperar peso ofensivo y un 2026 que exige un salto de calidad, River ya inició su búsqueda y Gondou emerge como el principal apuntado para liderar una nueva etapa en el ataque. El club quiere goles, jerarquía y presencia: todo lo que siente que le faltó en este 2025 irregular.