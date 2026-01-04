Gallardo se cansó de las vueltas y pidió por un zaguero central del fútbol mexicano

El "Muñeco" quiere que llegue lo antes posible un nuevo defensor central para reforzar su plantilla y por esta razón pidió la llegada de un jugador que actualmente milita en el fútbol mexicano.

Luego de las llegadas de Anibal Moreno y Fausto Vera, sumado a la inminente llegada de Matías Viña; Marcelo Gallardo no quiere más vueltas y desea incorporar un nuevo jugador para la zaga central de River Plate.

Las últimas semanas el "Millonario" estuvo en conversaciones con San Lorenzo para hacerse con los servicios de Jhohan Romaña pero el "Ciclón" ya le rechazó dos ofertas. Ante esta situación el entrenador se cansó y pidió por la llegada de otro jugador que actualmente juega en México.

Según informó el periodista Sebastián Srur, River realizó un llamado para tantear la cotización de Willer Ditta, el zaguero colombiano que se destaca en la Liga MX. Si bien el contacto no se dio en las últimas horas, sino que ocurrió hace un tiempo, la consulta sirve para graficar el perfil de defensor que buscaría Marcelo Gallardo: un marcador central fuerte y que se destaque por su presencia física.

Ante la dificultad de la operación, Ditta sería otra opción en la que posó el ojo Gallardo. Con experiencia en el fútbol argentino gracias a un paso por Newell’s, el defensor es titular indiscutido en Cruz Azul: tiene 27 años, lleva más de 100 partidos disputados en el club y tiene contrato vigente hasta mediados de 2028.

En caso de desear avanzar, la tarea de sacar a Ditta de México no sería sencilla para River, como tampoco económica. Para tener una referencia de mercado, el sitio especializado Transfermarkt valora el pase del jugador en 6.5 millones de dólares, una cifra aún mayor a las pretensiones que San Lorenzo tiene por Romaña. Lo cierto es que Con Aníbal Moreno, Fausto Vera y Matías Viña ya abrochados, todos los cañones de la dirigencia millonaria apuntan a la dupla central.