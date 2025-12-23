Dos malas para Gallardo: los jugadores que no serán refuerzos de River para el 2026

El "Muñeco" se lamenta ya que dos de sus deseos para el 2026 no se cumpliran. El "Millonario" deberá buscar alternativas en el mercado.

El mercado de pases había arrancado de manera ideal para River Plate, que en apenas tres días cerró las incorporaciones de Fausto Vera y Aníbal Moreno, dos nombres de peso para reforzar el mediocampo. Sin embargo, la ilusión en Núñez recibió un doble golpe inesperado: Facundo Mura rechazó la propuesta del club y Claudio Echeverri quedó definitivamente descartado como opción de regreso para la próxima temporada.

El caso de Facundo Mura fue el primer “no” fuerte que recibió River en este inicio de negociaciones. El lateral, que había quedado con el pase en su poder tras no aceptar la renovación ofrecida por Racing, era una de las prioridades del cuerpo técnico de Marcelo Gallardo para reforzar el sector izquierdo de la defensa. El "Millonario" le acercó un contrato por tres años más una compensación económica, pero la propuesta no alcanzó.

Finalmente, Mura decidió continuar su carrera en el Inter Miami, donde firmará contrato hasta diciembre de 2029 y compartirá plantel con Lionel Messi. La franquicia estadounidense, encabezada por David Beckham, ya lo tenía en carpeta desde hacía varios días y terminó seduciendo al defensor con un proyecto deportivo y económico difícil de igualar desde el fútbol argentino.

El lateral de 26 años había solicitado 72 horas para responder, aunque la decisión llegó antes de lo esperado. Durante la mañana de este martes, agradeció el interés de River Plate y dio el visto bueno definitivo a la propuesta del Inter Miami, cerrando así cualquier posibilidad de vestir la camiseta del club de Núñez en 2026.

Esta negativa obliga a River a reactivar la búsqueda de alternativas para el lateral derecho. Con la decisión de no renovarle el contrato a Milton Casco, que quedó en libertad de acción, Gallardo solo cuenta con Gonzalo Montiel como opción natural en el puesto ya que le buscarán salida a Fabrizio Bustos. Además de Mura, el Millonario ya había recibido respuestas negativas o negociaciones truncas por Román Vega, Julio Soler y Elías Báez.

El otro golpe para River llegó desde Europa y tiene nombre propio: Claudio “Diablito” Echeverri. El juvenil, que dejó el club en enero de 2025 para sumarse al Manchester City a cambio de 18,5 millones de euros, no regresará al Millonario y continuará su carrera en el Girona, club perteneciente al City Football Group y dirigido por Míchel.

Tras un semestre con pocos minutos en Alemania, donde jugó cedido en el Bayer Leverkusen, Echeverri fue reubicado por el Manchester City ante la falta de continuidad. En la Bundesliga y la Champions League apenas disputó 11 partidos y sumó 281 minutos, sin lograr consolidarse tras la salida del entrenador que había pedido su llegada.

Con 20 años recién cumplidos, el Diablito afrontará en Girona un nuevo desafío en La Liga: sumar rodaje, recuperar protagonismo y volver a mostrar el talento que lo convirtió en una de las grandes joyas del fútbol argentino. Mientras tanto, en Núñez toman nota: el mercado sigue abierto, pero River Plate ya sabe que Mura y Echeverri no serán parte del proyecto 2026.