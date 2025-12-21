Llegó el segundo: River anunció un nuevo refuerzo para el 2026

El "Millonario" anunció la llegada de su segundo refuerzo para el 2026 y avanza con nuevas contrataciones para los próximos días.

El River de Marcelo Gallardo 2026 va tomando color poco a poco. Luego de la llegada de Fausto Vera a mitad de semana, la dirigencia anunció la contratación del segundo fichaje de este mercado de pases, ni más ni menos que Anibal Moreno, uno de los mejores mediocampistas del continente.

El "Muñeco" puso como prioridad reforzar el mediocampo y Moreno es sin dudas un gran salto de calidad para pelear por todos los torneos que el conjunto de Nuñez dispute durante el 2026.

Pero el ex Palmeiras no será el último en llegar ya que en las últimas horas la dirigencia avanzó de manera repentina y veloz por Facundo Mura, el lateral derecho que queda libre de Racing a partir de enero, que si bien tenía todo acordado para ser nuevo jugador del Inter Miami, el llamado de Maxi Salas habría sido clave para frenar su llegada al conjunto de la MLS y que lo acerque al Millonario.

Por otro lado también el conjunto de Nuñez negocia por Santino Andino, Johan Romaña, Claudio Echeverri y Gianluca Prestiani. Además buscarán un nueve del exterior para darle competencia a Salas y Driussi en el ataque tras la salida de Miguel Borja.