Separación, rehenes y disparos: baleó a la ex, a la hija y escapó

Una mujer y su hija fueron baleadas y trasladadas a la guardia del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) durante un brutal ataque en el barrio Jorge Newbery que es investigado por la policía y la Justicia y que se enmarca en un conflicto de violencia de género.

Lugar de los hechos.

Según confirmaron fuentes oficiales a 0223, el llamado al 911 alertó sobre una posible toma de rehenes en una casa en inmediaciones de las calles Brown y Paraguay. Al llegar al lugar se rodeó la manzana, pero el agresor había escapado.

La mujer de 46 años -ex pareja del agresor- recibió un disparo en la mano mientras que su hija, de 17, presentaba una herida en abdomen con orifico de entrada. "Las dos fueron agredidas por la ex pareja de la mujer que se metió en la casa, disparo y escapó del lugar.

Las actuaciones las hizo personal de la comisaría duodécima.

Personal del Comando de Patrullas y de la comisaría duodécima con jurisdicción en la zona trabajan en el lugar bajo las órdenes de las autoridades de la Jefatura Departamental.

El fiscal Carlos Russo dispuso la formación de una causa por homicidio en grado de tentativa.