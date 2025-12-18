Nalbandian explosivo: el "Rey David" dio detalles de la final de la Davis 2008 y generó revuelo

Pasaron 20 años pero hay heridas que no cerraron. En ese momento se habló mucho del tema, pero se diluyó, cada uno volvió a su carrera y listo. En la vorágine del deporte, todo pasa. Sin embargo, nunca nadie habló con tantos detalles, todo quedó en rumores periodísticos y algún "palo" por elevación. Sin embargo, 17 años después, David Nalbandian rompió el silencio y dio muchos detalles de lo que sucedió en la final de la Copa Davis ante España en Mar del Plata.

Es la versión de uno de los integrantes, pero no es menor. Más allá de que Juan Martín Del Potro venía de ganar ese mismo año el US Open, el "Rey David" era el líder por edad y trayectoria. Lo pensado, los "vedettismos" internos terminaron influyendo en todo: la elección de la sede, el armado del equipo, quién jugó cada partido y eso llevó a dejar pasar una chance inmejorable de ganar la "Ensaladera de Plata" por primera vez en la historia. Encima, con España sin Rafael Nadal, la máxima figura y por quién se había optado salir del polvo de ladrillo de Parque Roca y jugarlo en cancha rápida.

El cordobés, con Juan Pablo Varsky en "Clank", se soltó y contó algunos detalles con una sentencia clara: "Fue una serie que tendríamos que haber ganado, sin ninguna duda. Llegamos en distinta sintonía todos los que jugamos".

La sede fue un tema. En ese entonces se hablaba de que Nalbandian quería su Córdoba natal, mientras que Del Potro presionó por Mar del Plata, por cercanía a Tandil y con el apoyo del entonces gobernador, Daniel Scioli: “Se había propuesto Córdoba por un tema de altura y para que fuera más en contra de Rafa, porque hasta ese momento venía. A él no le gustaba jugar en altura, la pelota se le escapaba un poco. Tanto Juan Martín (Del Potro) como yo sentíamos que teníamos más chances de ganarle en una ciudad con un poco de altura que al nivel del mar”, explicó. “Ahí pasaron cosas, pero está perfecto que haya sido Mar del Plata. La discusión era deportiva. Esas cosas que pasaron no me gustaron, por supuesto, pero hay que ir a jugar y ganar igual”, reforzó.

Sobre su relación con Del Potro en ese momentos, remarcó que "sentí que Del Potro llegó con poca energía de todo el año. Él fue a jugar el Masters. Se estaba quedando sin batería. Jugar la final de la Davis no es una cuestión de que lo vas a jugar todos los días y te tenés que preparar, no podés llegar con la inercia del final del año. Si es buena, buenísimo, pero iba para el otro lado. Él ahí llega cansado. Es más, pierde con Feliciano, que no debería perder. O sea, juega 1000 partidos y creo que gana 1002”.

Y todo eso llevó a la parte deportiva e internas que se vivieron en los días en Mar del Plata: “Juan Martín no quiso jugar el cuarto punto y el Gordo Calleri tampoco. Le tocó jugar a Chucho (Acasuso), que no estaba ni para el dobles...”, reveló y revolucionó a los fanáticos. "Cada uno llegó en un momento distinto del año. El Gordo Calleri y Chucho creo que ni jugaron París-Bercy o perdieron rápido. Faltaba como un mes para la Copa Davis todavía, había mucho tiempo y no estaban en ritmo de competencia. Tampoco estaba en los planes que uno de los dos tuviera que jugar el singles. El singles era Juan Martín y yo. Y yo iba a jugar el dobles, o no, porque podían jugar el Chucho y el Gordo Calleri. Ellos nunca se pensaron que iban a jugar el singles. Cuando uno no quiere jugar y el otro tampoco, ¿y quién juega? Llamamos a alguien de la tribuna... Las cosas se pensaron de una manera y después cuando empezó la serie, que no te juegue Juan Martín es un montón“, cerró con contundencia.

