"Hacen fortunas y los pibes están sin registrar": denuncian que una empresa de viandas tenía 17 trabajadores en negro

El Sindicato de Cadetes, Motoristas y Mensajeros (Sicamm) denunció que una empresa de viandas de la ciudad mantenía a 17 repartidores sin registrar, por lo que se inspeccionó el local y se instó a la firma a regularizar la situación.

Se trata de la empresa de viandas Cook & Fit, ubicada en República de Cuba al 800, en el barrio Santa Rita, donde se apersonaron integrantes del Sicamm y de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para inspeccionar el lugar.

Como resultados, descubrieron que había 17 repartidores que no estaban adecuados a un convenio colectivo de trabajo, por lo que se instó a la empresa a presentar las altas de los trabajadores como corresponde.

"Hace varios años que se venía pidiendo regularizar, que se pedía un seguro, una ART para los compañeros y no hubo respuestas. No cobraban a tiempo ni se podían tomar vacaciones", contó Alan Veltri, secretario general del Sicamm, en declaraciones a 0223.

"Nos encontramos con 17 compañeros en negro, les tomamos los datos al 70% y hay tiempo hasta el 10 de diciembre para poner a los compañeros en blanco bajo un convenio colectivo", agregó.

Veltri denunció que la empresa hacía "fortunas" mientras los repartidores salen cargados con viandas para trabajar. "No entendemos cómo no los regulaban. Depende de la buena voluntad de la patronal que registre a los muchachos", aseguró.