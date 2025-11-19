Sigue la incertidumbre con el icónico restaurante que bajó las persianas por supuestas reformas: "No tenemos respuestas"

Al cumplirse una semana del repentino cierre del restaurante y bar La Vereda de Vicente por supuestas reformas, este miércoles se realizó una audiencia en la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para acercar a las partes. Sin embargo, los representantes del local gastronómico del barrio de Punta Mogotes no se presentaron.

Fuentes oficiales consultadas por 0223 confiaron que se dejó constancia de la carta documento que enviaron los trabajadores que reclaman claridad sobre sus condiciones laborales. Al no haber representantes de la parte empresaria, se fijó un cuarto intermedio hasta el próximo jueves 27 de noviembre.

El acta de la audiencia

"Lo que necesitamos es que nos digan cual es nuestra situación laboral. Seguimos sin poder sacar nuestras cosas de adentro. Hay compañeros que tienen ropa, llaves, entre otras pertenencias", insistió uno de los damnificados.

Tal como se informó, La Vereda de Vicente, ubicada en la esquina de Acevedo y Púan, amaneció con las persianas bajas el miércoles pasado con un cartel que indicaba "cerrado por reformas". Sin embargo, los trabajadores no habían sido notificados y al llegar al lugar se enteraron de la situación, por lo que comenzaron a sospechar de la posibilidad de ser cesanteados.

El emblemático local gastronómico, punto de encuentro de vecinos en la zona sur de Mar del Plata, abrió sus puertas en los años 80´. Sin embargo hoy está envuelto en un manto de incertidumbre y suspenso.