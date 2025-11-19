Crimen en Don Emilio: al ex convicto le dieron cuatro tiros

El informe preliminar de autopsia que recibió la fiscal Romina Díaz confirmó que el ex convicto asesinado en el barrio Don Emilio el lunes por la noche recibió cuatro disparos. Todos registraron orificio de salida por lo que no pudo rescatarse plomo alguno para un posible cotejo.

Si bien en un primer momento se suponía José Luis Páez tenía dos heridas en el tórax, tras la autopsia que hizo personal de Policía Científicas se confirmó la existencia de cuatro heridas de arma de fuego.

Las actuaciones las hizo personal de la comisaría undécima.

El hombre de 34 años fue abordado el lunes a la noche en inmediaciones de Tripulantes del Fournier y Carlos Gardel cuando estaba ofreciendo a la venta un celular. Los agresores efectuaron varios disparos y escaparon en moto: cuando personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) llegó al lugar ya había fallecido.

Páez registraba múltiples antecedentes por robo agravado en poblado y en banda, tentativa de robo, amenazas, daño, encubrimiento, violación de domicilio, desobediencia y resistencia a la autoridad.

Almada murió en el Higa.

En ese ataque a tiros –muchos más de los cuatro que recibió la víctima- un joven de 24 años que estaba en las inmediaciones recibió un disparo en el abdomen por lo que fue trasladado en un vehículo privado hacia el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa). Más allá del esfuerzo de los profesionales, Facundo Almada murió durante los primeros minutos del martes producto del balazo que recibió en el abdomen.

La investigación de los dos homicidios se tramita en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°6 a cargo de la fiscal Romina Díaz.