Otra vez problemas con el pago de salarios en una reconocida clínica privada

Por tercer mes consecutivo, los trabajadores del Sanatorio Belgrano de Mar del Plata vuelven a realizar desde este martes retención de tareas a modo de protesta por la falta de pago.

Según anunciaron desde la delegación local de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Atsa) que tiene como secretaria general a Analía Moreda, en las últimas horas se iniciaron medidas de fuerza por tiempo indeterminado. "Al día de la fecha, los empleadores de dicho sanatorio adeudan los salarios correspondientes al mes de octubre, lo que vulnera los derechos laborales de nuestras compañeras y compañeros del sector salud", indicaron.

Así, este martes los trabajadores volvieron a realizar una ruidosa protesta en la puerta del establecimiento ubicado en Belgrano entre La Pampa y Chaco y colocaron carteles dentro de la institución. "Desde nuestro sindicato exigimos el pago inmediato de los haberes adeudados y reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los trabajadores y trabajadores de la sanidad", agregaron.

La situación no es nueva y se repite por tercera vez en los últimos tres meses, desgastando al personal afectado. "Venimos así desde que arrancó el 2025. La estamos pasando mal”, había lamentado Evelin Ferrer, una de las trabajadoras.