Racing prendió el mercado de pases: los dos fichajes que sumará Costas a su plantel

El equipo de Gustavo Costas sumará en los próximas días a dos fichajes importantes para la ofensiva de la "Academia".

Luego de un año de buenos resultados al mando de Gustavo Costas, la dirigencia de Racing apostó por cerrar la contratación de dos figuras para reforzar la parte ofensiva del plantel para pelear por todos los torneos en los que participará durante este 2026.

La "Academia" está a una firma de distancia de completar la incorporación de Valentín Carboni para la temporada 2026, en una operación que sacudió el mercado de pases del fútbol argentino. El Inter de Milán decidió ponerle punto final a la actual cesión del juvenil en el Genoa y acordó su préstamo con la dirigencia encabezada por Diego Milito.

La negociación avanzó rápidamente y, aunque en un principio se debatía si la cesión sería por seis meses o por un año, finalmente se impuso la postura de la Academia. El préstamo será por una temporada completa, tal como pretendían en Avellaneda, pese a que el club italiano evaluaba recuperarlo en junio, cuando finaliza la temporada europea.

Carboni, que este sábado fue suplente y no ingresó en el empate entre Genoa y Pisa, viajaría este mismo domingo a Buenos Aires para sumarse al plantel que conduce Gustavo Costas a comienzos de la próxima semana. Durante la actual temporada, el futbolista surgido de las inferiores de Lanús disputó 15 partidos entre la Serie A y la Copa Italia, con apenas un gol convertido. Su falta de continuidad quedó reflejada en que solo fue titular en seis encuentros, un escenario que Racing intentará revertir para potenciar su talento en Avellaneda.

Mientras que el otro refuerzo que se uniría al conjunto de Avellaneda en los próximos días sería Matko Miljevic que llegará procedente de Huracán. Según la información de Germán García Grova, Racing se puso de acuerdo con Huracán por el pase de Matko Miljevic. Tras semanas de arduas negociaciones, el de la Selección de Estados Unidos se pondrá la camiseta del combinado de Avellaneda este año.

El volante ofensivo nacido en Miami llegará a Racing a cambio de 3 millones de dólares por el 80% de su ficha. Firmará contrato con la Academia por los próximos cuatro años. Así, Miljevic tendrá más vidriera para intentar ganarse un lugar en la convocatoria del elenco norteamericano para el Mundial 2026.

A nivel de clubes, Matko Miljevic acumula 12 anotaciones y 10 asistencias al cabo de 102 partidos de carácter oficial, sumando sus estadías en Argentinos Juniors, CF Montreal, Newell’s Old Boys de Rosario y Huracán. Además, el volante ofensivo tiene un gol en dos presentaciones con el seleccionado absoluto de los Estados Unidos.

De todos modos estos dos jugadores no serán los únicos refuerzos que se unirán a la institución en este mercado de pases ya que también Costas pidió por la llegada de un nuevo delantero y otro zaguero central.