Deportivo Norte pegó primero y sueña en grande: ventaja mínima ante Racing de Olavarría por los cuartos de final de ida

El equipo de Mauricio Di Martino ganó 2-1 en Mar del Plata y viajará a Olavarría con una diferencia clave en una serie que se definirá por pequeños detalles.

Deportivo Norte volvió a la competencia tras el receso de las fiestas y lo hizo con un triunfo importante en el partido de ida de los cuartos de final del Torneo Regional Amateur. En el estadio “Carlos Horacio Miori”, el conjunto marplatense venció 2-1 a Racing de Olavarría y logró una ventaja mínima pero valiosa pensando en la revancha, que se disputará el próximo domingo desde las 20.30 en el estadio “Buglione Martinese”.

El inicio del encuentro fue demoledor para el local. Con un ritmo alto y decidido, Norte golpeó rápido y a los 8 minutos ya estaba 2-0 gracias a la jerarquía de Marco Miori. Primero con un remate de zurda desde el vértice del área que sorprendió a Vivas y se metió contra el palo, y luego con un cabezazo perfecto tras un centro de Fermín Iriarte, definiendo al palo opuesto y dejando sin chances al arquero visitante.

Ese arranque le permitió a los dirigidos por Mauricio Di Martino manejar el trámite durante varios pasajes y hasta estuvo cerca de estirar la diferencia. Un doble cabezazo, primero de Páez y luego de Fredes, terminó estrellándose en el travesaño y pudo haber significado el 3-0. Sin embargo, como suele pasar en el Regional Amateur, la falta de contundencia mantuvo con vida a un Racing que nunca dejó de competir.

Con el correr de los minutos, el “Chaira” empezó a crecer desde el juego de Ordozgoiti. El enganche fue el eje del equipo olavarriense y, cerca de los 40 minutos, aprovechó una desatención defensiva entre Agustín Zapata y Gerónimo Fernández para marcar el descuento con una chilena que silenció al estadio y dejó la serie completamente abierta de cara al complemento.

El segundo tiempo mantuvo la intensidad y el ida y vuelta. Deportivo Norte tuvo situaciones claras en los pies de “Juanse” Rojas, Verón y nuevamente Marco Miori, que obligó a Vivas a exigirse al máximo. La visita, por su parte, apostó a la posesión, aunque sin demasiada profundidad, inquietando más con centros que con juego asociado.

Con el ingreso de Mauricio Miori, uno de los refuerzos del receso que debutó en la segunda mitad junto a Verón, Norte ganó aire y presión en el mediocampo para sostener el resultado.

El cierre fue caliente, con pierna fuerte, cruces y tensión típica de una instancia decisiva. El 2-1 dejó sensaciones encontradas: ventaja para los marplatenses, pero una serie abierta para los olavarrienses, en un cruce que arrancó el 2026 con el sello inconfundible del fútbol del interior.