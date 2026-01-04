Franco Colapinto, en la cima de la presión: el llamativo ranking que comparte con Lewis Hamilton rumbo a la F1 2026

Un relevamiento global de fanáticos posicionó al argentino y al británico como los pilotos más exigidos de cara a la revolucionaria temporada 2026 de la Fórmula 1.

La Fórmula 1 se encamina a una de las transformaciones más profundas de su historia reciente. En 2026 debutará un reglamento técnico completamente renovado, con foco en la gestión de la energía y la aerodinámica activa, tras un 2025 en el que las escuderías destinaron gran parte de sus recursos al desarrollo de los nuevos monoplazas. En ese contexto, la presión no solo recaerá en los equipos, sino también en los pilotos, obligados a adaptarse rápido para no quedar relegados en la nueva era de la Máxima.

Un medio especializado como RacingNews365 realizó una serie de encuestas con la participación de cientos de fanáticos de todo el mundo para determinar qué pilotos afrontarán mayor presión en 2026. El resultado fue contundente: Lewis Hamilton y Franco Colapinto sobresalieron claramente por encima del resto, liderando un ranking que combina expectativas deportivas, contexto interno y antecedentes recientes en pista.

En las rondas preliminares, el argentino fue uno de los grandes protagonistas. Colapinto obtuvo el 60% de los votos al ser comparado con nombres fuertes como Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto (Audi), la dupla de Cadillac integrada por Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas, y su actual compañero en Alpine, Pierre Gasly. Ese respaldo marcó el alto nivel de exigencia que el público percibe sobre el pilarense en su primera temporada completa como titular.

La gran final de la votación tuvo a Hamilton como principal foco de atención. El británico acaparó más del 63% de los votos, mientras que Colapinto quedó segundo con más del 16%. El podio lo completó Isack Hadjar, con poco más del 9%, flamante compañero de Max Verstappen en Red Bull tras una destacada campaña en Racing Bulls. Más atrás, con porcentajes marginales, quedaron Checo Pérez, Liam Lawson y Lance Stroll.

El caso de Hamilton resulta llamativo por su peso histórico. El siete veces campeón del mundo cerró un debut decepcionante con Ferrari: no logró subirse al podio en carreras principales, fue superado con frecuencia por Charles Leclerc y sufrió eliminaciones tempranas en clasificación. A eso se suma el enorme desembolso económico que realizó la Scuderia para contratarlo, un factor que potencia la presión sobre sus hombros en un año bisagra para la categoría.

Del otro lado aparece Franco Colapinto, quien vivirá en 2026 su primera temporada como piloto titular a tiempo completo. Tras su paso por Williams y su llegada a Alpine luego de relegar a Jack Doohan, el argentino sabe que deberá rendir desde el arranque, especialmente bajo la atenta mirada de Flavio Briatore. Si bien no sumó puntos, su rendimiento frente a Pierre Gasly y su rápida adaptación a un auto poco competitivo le valieron el respaldo interno.

El monoplaza, equipado con un motor Mercedes, será estrenado en los test privados de pretemporada entre el 26 y el 30 de enero en el Circuito de Cataluña, en Montmeló, y continuará su preparación en los ensayos de Bahréin entre el 11 y el 13, y el 18 y 20 de febrero. El arranque oficial del calendario 2026 será el 8 de marzo en el Gran Premio de Australia.