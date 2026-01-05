Alvarado apostó a un viejo conocido para cuidar el arco

De a poco, sin prisa pero sin pausa, Alvarado comienza el rearmado futbolístico para afrontar la temporada 2025 del Torneo Federal A. El equipo de Pablo Martel va presentando paulatinamente a sus refuerzos y anunció la contratación de Emanuel Bilbao, el experimentado arquero que tuvo un paso por el club y ascendió hace un par de semanas con Atlético Rafaela.

Será la segunda etapa del arquero de 37 años en el "torito". Fue uno de los refuerzos cuando el club ascendió a la Primera Nacional, comenzó el torneo siendo suplente de Matías Degrá, pero con el correr del torneo se quedó con el puesto y jugó 12 partidos hasta que la pandemia le puso un freno al fútbol y debió regresar a Instituto, su club de origen.

En una categoría tan difícil, el arco es uno de los principales puestos a cubrir y la experiencia no es un dato menor. Mucho menos, si hablamos de uno que viene de jugar la temporada completa con Atlético Rafaela, logró el ascenso y fue el que más vallas invictas alcanzó en la temporada con 16.

De esta manera, además del entrenador Pablo Martel, el "torito" confirmó las llegadas de Nahuel Speck y Germán Sosa. A ellos hay que sumarle futbolistas que tienen contrato vigente y, algunos, que están a préstamo disputando el Regional Amateur.

