Quilmes ganó el "clásico de barrio" y sigue invicto

Quilmes impuso su jerarquía en el último cuarto para derrotar a Unión 77 a 66 en el Clásico de Barrio y sigue invicto en la Liga Argentina. Juane De la Fuente fue la figura con 24 puntos y siendo clave en el mejor momento de su equipo. El celeste luchó durante tres cuartos, pero no lo supo aguantar y apenas tiene una victoria en la temporada.​​​​​

ESTADÍSTICAS COMPLETAS

En un comienzo errático para ambos, Quilmes se escapó gracias a Santiago Ludueña, que anotó los primeros nueve puntos de su equipo con el que el Tricolor puso el marcador 9-3. Unión se mostró falto de confianza, tardó en anotar, y el Cervecero aprovechó un parcial de 7-0 para establecer una diferencia de 16-6. La pasividad defensiva de Quilmes hizo que el local se recuperara, y con una racha de 11-0 pase por primera vez al frente 17-16. El primer cuarto terminaría 21-20 a favor del visitante tras un triple sobre la chicharra de Carneglia.​​​​​

En el segundo chico la paridad fue absoluta. Guillermo Navarro se puso la ropa de líder para el Quincho anotando 10 puntos y repartiendo una asistencia para que la ofensiva unionista se sostuviera ante un rival que venía demostrando credenciales defensivas en sus primeros dos juegos. Juane De la Fuente y Alderete tiraron del carro con 8 y 7 puntos, respectivamente, La buena efectividad (50%) equilibró el mal desempeño defensivo para los de Bianchelli, y el primer tiempo terminaría 41-40 para el Tricolor.​​​​​

Si bien el complemento arrancó lento y confuso, con Quilmes en 1/9 de cancha y Unión 3/7, con el desarrollo se volvió emocionante. El local no claudicó ante el despliegue de todas las armas ofensivas por parte del Cervecero, que retomó la ventaja (52-48) con ocho tantos consecutivos de De la Fuente. Pero el Quincho no perdió la concentración, encontró un triple de Flossi y solo se fue un punto abajo al último descanso: 55-56.​​​​​

En los diez minutos finales, por primera vez en la noche se pudo ver en cancha la diferencia entre ambos planteles. Con un parcial de 18-1, teniendo en cuenta el final del tercer período y el inicio del cuarto, Quilmes sacó la máxima luz lapidaria (69-56) con 5:01 por jugarse. Unión recién encontró su primer tiro de cancha en la marca de 4:44 en las manos de Bellozas. Para ese momento, si bien matemáticamente el juego estaba vivo, el Tricolor era el dueño anímico. Una volcada de Moore terminó por sentenciar el juego y de darle a Quilmes su tercera victoria consecutiva.

