Quilmes ganó el "clásico de barrio" y sigue invicto
El equipo de Javier Bianchelli hizo pesar la diferencia de jerarquía en el cuarto final y sumó el tercer triunfo consecutivo frente a Unión, que batalló hasta el final.
Quilmes impuso su jerarquía en el último cuarto para derrotar a Unión 77 a 66 en el Clásico de Barrio y sigue invicto en la Liga Argentina. Juane De la Fuente fue la figura con 24 puntos y siendo clave en el mejor momento de su equipo. El celeste luchó durante tres cuartos, pero no lo supo aguantar y apenas tiene una victoria en la temporada.
En un comienzo errático para ambos, Quilmes se escapó gracias a Santiago Ludueña, que anotó los primeros nueve puntos de su equipo con el que el Tricolor puso el marcador 9-3. Unión se mostró falto de confianza, tardó en anotar, y el Cervecero aprovechó un parcial de 7-0 para establecer una diferencia de 16-6. La pasividad defensiva de Quilmes hizo que el local se recuperara, y con una racha de 11-0 pase por primera vez al frente 17-16. El primer cuarto terminaría 21-20 a favor del visitante tras un triple sobre la chicharra de Carneglia.
En el segundo chico la paridad fue absoluta. Guillermo Navarro se puso la ropa de líder para el Quincho anotando 10 puntos y repartiendo una asistencia para que la ofensiva unionista se sostuviera ante un rival que venía demostrando credenciales defensivas en sus primeros dos juegos. Juane De la Fuente y Alderete tiraron del carro con 8 y 7 puntos, respectivamente, La buena efectividad (50%) equilibró el mal desempeño defensivo para los de Bianchelli, y el primer tiempo terminaría 41-40 para el Tricolor.
Si bien el complemento arrancó lento y confuso, con Quilmes en 1/9 de cancha y Unión 3/7, con el desarrollo se volvió emocionante. El local no claudicó ante el despliegue de todas las armas ofensivas por parte del Cervecero, que retomó la ventaja (52-48) con ocho tantos consecutivos de De la Fuente. Pero el Quincho no perdió la concentración, encontró un triple de Flossi y solo se fue un punto abajo al último descanso: 55-56.
En los diez minutos finales, por primera vez en la noche se pudo ver en cancha la diferencia entre ambos planteles. Con un parcial de 18-1, teniendo en cuenta el final del tercer período y el inicio del cuarto, Quilmes sacó la máxima luz lapidaria (69-56) con 5:01 por jugarse. Unión recién encontró su primer tiro de cancha en la marca de 4:44 en las manos de Bellozas. Para ese momento, si bien matemáticamente el juego estaba vivo, el Tricolor era el dueño anímico. Una volcada de Moore terminó por sentenciar el juego y de darle a Quilmes su tercera victoria consecutiva.
