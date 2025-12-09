Quilmes recuperó la punta en soledad con autoridad en el "José Martínez"

Las derrotas en la gira no le quitaron la escensia. Quilmes volvió al "José Martínez" y ratificó lo hecho en el comienzo de la Liga Argentina cuando acumuló victorias en fila, superó con autoridad a El Talar por 90 a 75 y se ubica nuevamente como único líder de la Conferencia Sur. La figura fue Matías Dominé, con la mano caliente desde el perímetro para 19 puntos con 5 de 6 en triples, bien acompañado por el siempre cumplidor Moore (20).

De entrada, marcó diferencia. El "cervecero" jugó con soltura, movió bien la pelota y encontró puntos en todos sus jugadores. Atrás, como siempre, no dejó lanzar cómodo a su rival y se fue al descanso con un claro 22-14. En el segundo parcial no modificó demasiado, Bianchelli mantuvo rendimiento con los que saltaron del banco y nunca estuvo en riesgo el resultado. Cuando no pudo hacerlo adelante lo hizo atrás y se amntuvo siempre con una buena ventaja para irse al vestuario 52 a 38.

En el complemento, otra vez, no bajó la intensidad e impidió que El Talar pudiera acercarse en el marcador. Aprovechó al máximo los errores del rival y llegó al último descanso con una distancia que, por como se dio el juego parecía irremontable: 69-56. Y así fue, porque la deseperación lo hizo errar mucho a la visita y Quilmes fue prolijo, no puso en riesgo el triunfo y lo festejó con su gente en un "José Martínez", como siempre, colmado, para un equipo que sigue ilusionando.

