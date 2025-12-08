La ilusión de Unión duró 20 minutos: clara derrota en Viedma

Deportivo Viedma sacó pecho en casa y se llevó un partidazo frente a Unión de Mar del Plata por 104 a 86, en el décimo juego de la Conferencia Sur. Con este resultado, el Depo suma cuatro victorias y seis derrotas en la temporada, dando señales claras de crecimiento.

El arranque fue palo a palo. Ambos equipos intercambiaron errores y aciertos, pero Unión logró ajustar antes: presionó arriba, corrió la cancha y se quedó con el primer cuarto por 23-27. En el segundo período, la visita siguió haciendo daño desde el perímetro y dominó buena parte del parcial. Pero cuando parecía que se iba al descanso en ventaja, apareció Joaquín Petre con un tiro clave que encendió a toda la hinchada y selló el 50-50 (parcial 27-23).

El entretiempo le vino bárbaro al Depo. Viedma salió con otra energía, profundo desde el banco y con una personalidad arrolladora. Unión no pudo sostener el ritmo y se topó con un festival ofensivo: Amen de un Cheeseman intratable, Luciano Cáceres enchufadísimo y un equipo decidido a cambiar la historia. Así, el local se adueñó del tercero por un claro 28-18 y lo cerró 78-68. El último cuarto fue una exhibición. Viedma apretó el acelerador, desplegó su mejor versión colectiva y terminó de quebrar a los marplatenses. Con Cheeseman como figura determinante y un cierre sólido, el Depo se llevó un triunfazo por 104 a 86 (parcial 26-18).

