Quilmes se despertó a tiempo y terminó venciendo con autoridad en la vuelta de Nally

Quilmes superó a Deportivo Norte por 67 a 57 en un partido en el que tuvo que trabajar hasta el final. Significó el regreso de Tomás Nally luego de su paso por la Liga Nacional y aportó 10 valiosos puntos. El goleador absoluto fue De La Fuente con 16 y Moore lo acompañó con 15. En la visita Scacchi no solo fue el más destacado en la ofensiva con 14, sino que fue la punta de lanza de una defensa que complicó en varios pasajes al dueño de casa.

Las defesas iniciaron bien plantadas por lo que sobresalieron en el comienzo del juego y sumado a los magros porcentajes; el goleo bajo fue la característica de los primeros minutos. En ese contexto, Deportivo Norte se sintió más cómodo y con cuatro de Alonso se escapó 7 a 3 obligando a Bianchelli a pedir tiempo muerto. A Quilmes les costó horrores llegar al gol y tuvo que mover la banca para que ingresen su ancho de espadas De La Fuente y la nueva figura proveniente de San Lorenzo en Liga Nacional que hizo su estreno absoluto, Tomás Nally; y en la primera que recibió, se posteó y anotó. También ingresó el base titular Ludueña (ausente el último juego) y sumó a la causa; y con un triple de De la Fuente, Quilmes empató en 10 cuando restaba menos de un minuto. Pero el elenco santafesino respondió y con un triple sobre la chicharra Menna estampó el 15 a 10 favorable a Norte al final del primer cuarto.

El representante de Armstrong no vino a pasear a Mar del Plata y si Quilmes quería superar a su rival iba a tener que dar un plus. Fue por eso que sus titulares comenzaron a forzar para doblegar a una defensa que hizo gala en el poste bajo con Scacchi como faro y el trabajo se notó. En una ráfaga entre De La Fuente, Nally y Moore que todavía no había gravitado, llevaron a Quilmes a pasar al frente 21 a 19. Y la continuidad del buen momento marplatense no se detuvo ya que el local encontró el hueco para filtrar, creció en confianza y fue indetenible. Cuando restaban cinco minutos para el término de la primera mitad y con dos puntos por arriba de Norte (23 - 21), Quilmes fue un vendaval con un parcial de 12 a 1 para irse al descanso largo 35 a 22.

Para el tercero la sintonía no cambió y Quilmes solidificó la diferencia. Promediando el parcial llegó a obtener una distancia de 18 (42 - 25) pero más allá del alivio por la fluidez de la ofensiva tricolor, Quilmes celebró que su defensa volvió a ser confiable y en ese lapso de 10 minutos, solo permitió cuatro puntos. También no es para menos destacar que Nally se acopló bien al equipo, sobre todo a las vías de gol como De La Fuente y Moore. El tercero se fue con un 56 a 35 favorable al dueño de casa y casi que tenía resuelta la cuestión.

Pero Deportivo Norte es un equipo bravo que conoce a la perfección sus virtudes y limitaciones, explotando al máximo las primeras y reduciendo a la mínima expresión las segundas, y se vino. Quilmes se secó en ofensiva por espacio de cuatro minutos y el elenco santafesino con triples de Scacchi, Cupulutti y Contrera clavó un parcial de 13 a 0 (60 a 51), bajó la renta a un dígito y minuto en cancha pedido por Bianchelli. Pero Quilmes supo administrar la diferencia, con los titulares y dejando todo, pero pudo cerrar un partido ante un rival que si bien está en los últimos puestos, en la cancha no se notó para nada y luchó hasta el final.

Fue victoria para el dueño de casa 67 a 57 y defendió por séptima vez su localía en la temporada, para confirmar el liderazgo en la Conferencia Sur y que su gente mantenga la ilusión intacta. Los Tigres se fueron con la frente en alto por haber estado a la altura ante un candidato y sabiendo que tendrá rápida revancha el domingo cuando visite al otro representante marplatense, Unión.