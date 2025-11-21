"Tengo miedo": se negó a tomar un vuelo y denunció a su pareja por una posible red de trata

Una escena de tensión se produjo en un aeropuerto argentino cuando una mujer se acercó a la PSA y expresó: “Tengo miedo de viajar con esta persona”. Según relató, aunque convivía con el hombre que la acompañaba, temía ser víctima de una red de trata si abordaba el vuelo. El episodio ocurrió instantes antes del despegue de un avión de Flybondi rumbo a Iguazú. Ante su insistencia y angustia, los agentes activaron el protocolo y detuvieron preventivamente al sospechoso.

El hombre fue apartado y posteriormente indagado por presunta trata de personas, negando rotundamente las acusaciones. La Justicia intenta determinar qué había detrás de ese viaje y si existía un riesgo real para la chica. Mientras tanto, el caso quedó en manos del juez federal Federico Villena, quien ordenó múltiples medidas de prueba. Entre ellas, se busca reconstruir la relación entre ambos y descartar posibles situaciones de captación.

La Red de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de Trata intervino para asistir a la posible damnificada y evaluar su situación. Los investigadores también analizan el celular del acusado para detectar “contactos, mensajes o indicios” que puedan confirmar o desmentir la sospecha inicial. Además, se revisan registros del aeropuerto y testimonios de testigos: la mujer quedó al resguardo mientras se desarrollan las pericias.

La investigación continúa y, por el momento, el sujeto permanece detenido. La rápida reacción de la víctima, quien “se negó a subirse al avión antes del despegue”, permitió frenar el vuelo hasta que interviniera la Justicia. La actuación inmediata de la PSA evitó que la situación avanzara sin control. El avance del caso dependerá ahora del resultado de las pericias técnicas y psicológicas.