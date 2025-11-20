Violento video: un grupo de rugbiers lo golpeó brutalmente, le rompió un tímpano y le produjo heridas en el cuerpo

Un joven de 19 años denunció haber sido atacado por un grupo de rugbiers a la salida de un boliche en Chacras de Coria, Mendoza. Todo comenzó con una discusión dentro del local y terminó con una agresión en la vía pública que quedó registrada por cámaras de seguridad.

La víctima, Agustín Salvador Huri, contó que el conflicto empezó cuando él y sus amigos cruzaron palabras con un grupo de jugadores cordobeses que habían viajado para ver la final del Torneo del Interior. Minutos después, ya en la calle, asegura que fue rodeado y golpeado por cuatro o cinco jóvenes.

En el video se observa parte del ataque: Huri cae herido, intenta reincorporarse y vuelve a ser agredido detrás de un taxi. El joven terminó con cortes en la boca y la cabeza, debió recibir puntos de sutura y además sufrió la rotura de un tímpano, lo que podría agravar la calificación legal del hecho.

El caso quedó en manos del fiscal Tomás Guevara, quien ordenó nuevos estudios médicos para determinar la gravedad de las lesiones. Por ahora no hay imputados, pero la investigación sigue en curso.

Huri declaró nuevamente este jueves y aportó información que obtuvo a través de redes sociales, donde logró identificar a algunos de los presuntos agresores. Un amigo suyo también resultó golpeado durante el episodio.