Evacuaron el aeropuerto de Comodoro Rivadavia por una mujer que dijo que llevaba una bomba en el equipaje

Debió intervenir un Grupo Especial de Explosivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Este domingo por la tarde, el aeropuerto de Comodoro Rivadavia debió ser evacuado ante una amenaza de bomba por parte de una pasajera. Se trata de una mujer que pretendía abordar un vuelo con destino a Aeroparque junto a su hija menor de edad.

Según fuentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la mujer "manifestó en reiteradas ocasiones" que transportaba una bomba en el interior de su equipaje de mano. Finalmente, un grupo especial de control de explosivos descartó la amenaza.

La mujer pretendía abordar el vuelo AR1829 de Aerolíneas Argentinas, con partida programada para las 15:30 y con arribo en la ciudad de Buenos Aires estimado a las 17:50. Según se informó, portaba dos valijas de tipo carry-on, dos mochilas y una bolsa.

Una vez que alertó sobre el supuesto contenido explosivo en su bolso, se realizó un perímetro de seguridad de 100 metros y se procedió a evacuar el lugar.

La mujer viajaba con su hija menor de edad.

"Atención, por favor. Aeropuertos Argentinos solicita a los pasajeros y al público en general desalojar el área con sus efectos personales. Sigan las señales de emergencia y las indicaciones del personal del aeropuerto", se escuchó por los altoparlantes, según informó el medio local abcdiario.

Inmediatamente, intervino personal del Grupo Especial de Control de Explosivos y Armas Especiales (GEDEX) de la PSA en el sector de preembarque nacional del aeropuerto, y después de analizar el equipaje, descartaron la presencia de un explosivo.

Luego del operativo, el aeropuerto reanudó sus operaciones con normalidad y comenzó el descenso de los pasajeros del vuelo AR 1558 proveniente de Córdoba, a través de un portón de emergencia que la Fuerza Aérea habilitó para facilitar la circulación.

En el caso intervino la Unidad Fiscal de Comodoro Rivadavia, que inició actuaciones por "averiguación de ilícito".