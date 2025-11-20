Quiso meter celulares a la cárcel con un drone, pero cayó en un geriátrico: quedó demorado cuando lo fue a buscar

Policías hallaron el drone equipado con un sistema de arrojo y dos teléfonos móviles con su cargador.

La Policía de Córdoba investiga un insólito intento de ingreso de celulares al Establecimiento Penitenciario N° 6 de Río Cuarto, luego de que un drone cayera en el patio de un hogar de ancianos ubicado a pocos metros del penal.

Según informaron fuentes oficiales, los residentes del establecimiento alertaron sobre la presencia del aparato, que se precipitó durante la tarde del jueves mientras realizaban actividades al aire libre.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron el drone equipado con un sistema de arrojo y dos teléfonos móviles con su cargador, listos para ser enviados al interior de la cárcel.

Mientras los agentes realizaban el secuestro del equipo, un joven de 29 años se presentó diciendo que era el propietario del aparato, lo que reforzó la sospecha de un intento de contrabando hacia internos del penal.

Por orden de la Fiscalía de 4° turno, se incautaron el dron, los celulares destinados al penal y el teléfono personal del hombre, considerado clave para avanzar en la investigación.