Una propuesta 100% eléctrica: Geely llega a Mar del Plata con el EX5

El lunes se presentó en la región la primera flota eléctrica de Geely, encabezada por Bernardo Zarategui y el equipo de Geely Balcarce. Con la llegada de estas unidades, la marca inicia oficialmente su desembarco en la Costa Atlántica, desde donde comenzará la comercialización para toda el área —incluida Mar del Plata— ofreciendo una nueva alternativa de movilidad sustentable, moderna y respaldada por un servicio oficial regional.

Bernardo Zarategui, representante oficial de Geely en Argentina, recibió el pasado fin de semana las primeras diez unidades que serán distribuidas en Mar del Plata y toda la zona. El arribo de la marca coincide con un contexto nacional que avanza hacia la electrificación, con consumidores que buscan alternativas modernas, eficientes y con respaldo posventa.

“Creemos que este es el momento ideal para que la región dé un salto hacia la movilidad eléctrica. Geely llega con tecnología, calidad y servicio para acompañar esta transformación”, señaló Zarategui.

Geely EX5: el SUV eléctrico que marca el inicio en la Costa Atlántica

El modelo elegido para la presentación es el Geely EX5, un SUV 100% eléctrico del Segmento C, equipado con un motor de 218 CV, 320 Nm de torque y una autonomía oficial de 413 kilómetros. Acelera de 0 a 100 km/h en 6,9 segundos y alcanza una velocidad máxima de 180 km/h, combinando eficiencia y prestaciones de primer nivel.

La garantía inicial será de tres años o 100 mil kilómetros, con la proyección de ampliarla a cinco años a partir de 2025, aplicable de forma retroactiva a todas las unidades comercializadas ese año.

“El Geely EX5 representa el futuro de la movilidad: eficiente, seguro, tecnológico y sin comprometer performance”, destacó Zarategui.

Invitación para el público marplatense

Quienes deseen conocer más sobre la llegada de la marca, próximos lanzamientos o beneficios exclusivos pueden seguir las novedades en Instagram: @geely.balcarce.